〔路透调查〕日本公债多空动向指标降至三周低位,收益率料将上涨

路透东京11月28日电---周一公布的路透调查显示,日本政府公债市场人气大幅恶化,因上周德国公债标售结果不佳,引燃关于欧元区债务危机开始扩及这个欧洲最大经济体、而且可能蔓延至日本的忧虑.

调查中的日本公债多空动向指标(bull-bear DI)JGBBBI=降至三周低位负22,前次调查为正4.该指数由看多的市场交易商人数减去看空的人数.

调查显示,逾48%的市场人士预期日本公债收益率(殖利率)本周将上涨,25.9%预期收益率将下滑.

"关于政府公债是避险资产的认知已经发生改变,因为主权债务风险升高,"一名来自保险公司的受访者表示.

"由于公司债和日本公债利差扩大,银行贷款需求、而不是公司债发行需求增加,这可能促使银行卖出日本公债来支持放贷."

对54位市场人士调查的预估中值显示,10年期日本公债收益率在本周结束时料为1.050%JP10YT=POLL,上周五收于1.025%.周一曾触及三个月高位1.065%JP10YTN=JBTC.

一名来自金融机构的受访者预计,周四2.2万亿(兆)日圆的10年期日本公债标售将获得投资者良好买需.但这位受访者指出,短期债券的走势亦将是关注焦点,因为它们对外国投资者的曝险较高,而外国投资者在海外货币市场紧张程度升高的情况下可能有融资需求.

本次调查进行时间为从周五至周日2300GMT.(完)