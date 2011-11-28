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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 09:38 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元升逾1%,受意大利获援希望提振

路透惠灵顿/悉尼11月28日电---澳元与新西兰元周一涨逾1%,因传言称国际货币基金组织(IMF)准备大规模援助意大利,令风险偏好得到全面提振.

澳元兑美元AUD=D4涨逾0.01美元,至0.9850美元,纽约尾盘报0.9712.澳元一度触及四日高位0.9868,受助于0.9800上方一波停止单被触发.

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