〔中国房地产〕明年将继续实施遏制房价过快上涨的政策--副总理(更新版)

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* 明年继续实施房地产调控政策

* 在保障房质量和公平分配上加强监管

* 创新经营模式吸引社会资金进入保障房建设

路透北京11月28日电---尽管有产业内人士认为中国的房地产调控明年会有所松动,但国务院副总理李克强日前对媒体表示,会按照既定政策执行下去.

李克强在接受香港凤凰卫视采访时称,政府的宏观调控明年还会继续实行当前的遏制房价过快上涨的政策,同时在保障性住房的品质,公平分配上加强监管.

"我们下一步要把保障房的开工建设任务进一步的完成,使其竣工交付使用,保证质量、公平分配,同时将继续来把房地产调控政策落到实处,促使房地产市场长期健康稳定发展."他说.

新华社周日报导亦引述他在河北省保障房建设现场的讲话称,当前房地产市场调控已取得一定成效,但仍处于关键时期,要坚持实施遏制房价过快上涨的政策措施,进一步巩固调控成果.

他表示,明年保障房新开工任务十分艰巨,要增加政府投入,加大金融支持,拓宽融资渠道,通过创新经营模式吸引社会资金进入保障房特别是公租房建设领域.

李克强并针对地方反映的问题表示,要抓紧研究把保障房用地计划单列,同时研究通过债券等形式筹集资本金的机制,推进建设保障房必要的市政配套设施.

他并要求确保保障房建设质量、分配公平并完善纠错、退出机制,在积极推进公租房等保障性住房建设、加大棚户区改造力度的同时,增加中低价位、中小户型普通商品住房供给.

中国政府今年以来实施的房地产调控政策已令国内房价下降在一、二线城市蔓延.国家统计局数据显示,在70个大中城市中,10月新建商品住宅价格环比下降的城市增至34个,较上月增加17个;同比涨幅回落的城市达59个,较上月增加13个.[ID:nCN1226006](完)