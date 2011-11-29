《美国政经分析》美国减赤之争陷入僵局,赋税改革是箇中关键

* 超级委员会在赋税上的分歧突显改革税制的急迫性

* 若不改革,美国预算赤字难以削减

* 2013年以前取得进展的机率渺茫

美国经济特派记者Stella Dawson 编译 李爽

路透华盛顿11月27日电---要实现美国经济繁荣,大举推进赋税改革是降低美国预算赤字和提高美国竞争力的关键.

然而,国会上周减赤谈判失败,令美国陷入政治僵局,也让赋税改革前景笼罩迷雾.

总统奥巴马以及可能代表共和党角逐2012年大选的罗姆尼(Mitt Romney),似乎都无意将改革漏洞百出的税制作为竞选主轴之一.

这进一步降低了在今年甚或明年打破预算赤字谈判僵局的可能性.

造成的代价会包括美国削减国家债务负担的进展非常缓慢、经济成长力竭、美元遭逢贬值压力以及最终引发利率上升.

随着债务负担较轻的新兴国家扩张,这也将使美国更快丧失全球领袖的地位.

"我相当悲观,"跨党派智库赋税政策中心(Tax Policy Center)的政策分析师Howard Gleckman表示."改革的必要性与日俱增.当前税制已越来越不符政府所需.随着婴儿潮世代老化,形势愈发糟糕."

预算责任中心(Center for Budget Responsibility)估算,按照当前的预算计划,到2018年,残障补助等基本的联邦计划将资金告磐,到2029年,老年人医保计划(Medicare)将无力支付医疗费用.

国会"超级委员会"经过三个月的辩论,仍未能就如何在未来10年至少削减1.2兆(万亿)美元的联邦预算赤字达成一致,突显了采用新方式的急迫性.

"拯救美国的唯一办法就是赋税改革和财政整顿.其他途径都是死路,"保守派智库美国企业研究院(AEI)的经济政策研究部主管Kevin Hassett表示.

**税改是核心**

角逐共和党总统提名的凯恩(Herman Cain)、培瑞(Rick Perry)和金瑞契(Newt Gingrich)都提出大幅改革赋税的计划,包括简化税规、下调税率以及消除赋税体系中的许多漏洞.

尤其是企业税率将下调,但代价是终止特殊的赋税优惠,以换取赋税体系的简化.

但上述三人赢得共和党提名的胜算都不高.外界普遍认为有机会挑战奥巴马的罗姆尼,仅提议小修小补迷宫般复杂的赋税体系.

奥巴马指责税改之争,将共和党描绘为牺牲穷人利益,只替有钱人护航.

"赋税争论已变成政治僵局,"赋税基金会(Tax Foundation)分析师Mark Robyn表示.

只要双方互相诋毁,削减赤字就很难有进展.

**几个步骤**

分析师称,要取得突破需要采取几个步骤,其中赋税改革是核心.

首先,政界人士必须同意到底要增加多少收入,然後再据此决定税率.

可以从确定联邦政府总收入将占国内生产总值(GDP)18%开始,这是1945年以来的平均水准.2011财政年度估约为15%,为1950年以来最低.

由于缺乏共同认可的起点,政治争论就会卡在特定具体问题上--目前的问题是保留布什(布希)时期的减税措施,还是延长薪资税减免.

再者,赋税改革需要政治上的领导.

奥巴马和他的共和党对手均需以追求更公平、更高效和更有竞争力的体系,来争取胜选机会.那麽2012年11月大选的赢家才能在2013年推进赋税改革,以此做为削减预算赤字大计划的一部分.

简化税规将能透过消除漏洞、降低整体税率和达成收入目标来扩大税基.

"我们要继续进行赋税改革...预期2013年采取行动可能比较实际,因为选举年确实很难作出改变,"一位要求匿名的国会高级助理称.

**代价高昂的赋税体制**

改革赋税体制已越发急迫.今年美国总债务已相当于GDP的100%,根据国际货币基金组织(IMF)估算,照这样下去,到2016年将超过115%--高于正遭遇债务危机的欧洲国家水平.

标准普尔已据此调降美国主权债务评等,其他评等机构也可能跟进.

经济学家莱因哈特(Carmen Reinhardt)和前IMF首席经济学家罗戈夫(Kenneth Rogoff)估计,债务相当于GDP比重超过90%的国家,经济产出就会比低负债国家低1.3个百分点.巨额公共债务可能导致货币贬值、提高进口价格、使其很难吸引到资本、并推升利率.这样就会拖累经济成长.

复杂的税规也隐含经济成本.

根据美国纳税人权利保护局(National Taxpayer Advocate)估算,美国纳税人每年要用掉61亿小时,或一整周的工时来准备报税表格,付给税务顾问的费用平均为258美元.美国纳税人权利保护局是美国国税局(IRS)的督察单位.

无怪乎纳税人花这麽多的时间和费用来准备报税,因为特别减税规模自1980年以来已扩增一倍半,也因此扭曲了像是买房子好还是租房子好等投资决定.近几十年来,赋税减免的规模持续扩大,已成为政府推动政策在国会过关的交换工具,否则就被不愿批准新支出计划的国会搁置.税务专家估计,复杂税制已导致每年产出减少约1,500-2,000亿美元.(完)