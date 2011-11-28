《焦点人物》强势蒋超良重归中国农行,提高资本运营效率仍为最大挑战

*阔别农行近16年後,蒋超良将以董事长之位重装回归

*了解农行又有多家金融机构丰富的工作经验是最大优势

*低调背後是强势与果敢

*深化农村金融服务且不断提高盈利水平是最大挑战

作者 谢衡

路透北京11月28日电---阔别中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)近16年後,蒋超良即将重装回归,这一次,他的身份已成为这家以资产计中国第三大银行的董事长.

现年54岁的蒋超良,1981年湖南财经大学(现湖南大学)毕业後就进入银行工作.到今年整整30年的职业生涯中,除了担任了约两年的湖北省副省长之外,其馀的时间都沉浸在中国的金融系统中.

期间最靓丽的一笔就是作为中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)的董事长,蒋超良带领交行完成了重组-引资-上市"三步曲",成为第一家海外上市的国有股份制银行.

而于去年上市的农行是国有商业银行股改上市的"收官之作".作为唯一一家为"三农"服务的国有商业银行,如何在深化农村金融服务的同时,不断提高盈利水平,将是农行一直要面对的挑战.毕竟以ROA(资产回报率)计算,农行在五大国有银行中位列最後.

"(蒋)超良对农行的业务特点、历史沿革以及文化可以说是了如指掌,又有在多家不同金融机构工作的经验,我相信他对出任农行董事长已经胸有成竹.一到位就可以发挥自己的影响力,有效的开展工作."春华资本集团创始人及董事长胡祖六说.

实际上,蒋超良大学一毕业就进入了农行工作,一干就是15年,期间历任资金计划部计划处处长、综合计划部主任助理、青岛市分行副行长,以及总行综合计划部副主任、综合计划部主任、国际业务部总经理.

此後,蒋超良的职业生涯更渐丰富.1996年进入中国央行,从银行司副司长、深圳分行行长、广州分行行长,直至央行行长助理一职.

在回归农行之前,蒋超良在国家开发银行[CHDB.UL]担任了三年的副董事长兼行长.

"内外相结合,会让他更清楚什麽样的管理方法和工具更适合引入农行.这对于推动农行在上市後继续深化改革,成为一家更现代化的商业银行是非常有利的."一位与蒋超良相识多年的上市银行高管说.

**低调背後的强势**

戴着考究的眼镜,总是以西服革履示人的蒋超良,给人的第一印象是温文尔雅的.在国开行这三年多的时间里,蒋超良亦很少出现在公众面前,显得十分低调.

但了解他的人都知道,蒋超良实际上非常强势和果敢.

蒋超良于2004年5月出任交行董事长之时,正是该行重组上市的关键之际."他上任後快刀斩乱麻,以个人的魄力和激情将很多困扰交行引资上市的问题一扫而光."胡祖六说.

胡祖六时任高盛(GS.N)投资银行部董事总经理,正是他从中牵线搭桥,将汇丰集团(0005.HK)(HSBA.L)介绍给交行作为境外战略投资者.由此,交行成为第一家引入海外战投的国有银行,且当时的汇丰的持股比例达到监管规定的上限19.9%.到目前为止,汇丰从未减持过交行的股份,仍为仅次于财政部的第二大股东.

"蒋董事长以前在交行的时候,那可是说一不二的,他也非常敢于拍板做决定."一位在交行工作多年的资深人士说.

实际上,农行的前任董事长项俊波亦是以雷厉风行的做事风格,在中国金融圈子里赢得了铁腕金融家的名声.

"不铁腕、不强势,怎麽到农行做一把手?!"一位监管层的官员这样说.

上述上市银行高管亦表示,蒋超良最大的优点是有魄力,有很强的掌控能力,能把握未来发展的大方向."农行的特点是网点多,员工的整体素质仍需大幅提高.他的优点很适合农行的特点."

**设法把水火融为一体**

农行虽然是最後一家上市的国有商业银行,但上市後却愈加得到分析师的认可.而要长久获得投资者的青睐,农行的领导者就必须在商业利益和三农金融服务使命之间取得平衡,正如项俊波曾说的"要设法把水火融为一体".

中金公司发布的报告就认为,农行基本面与工行(601398.SS)(1398.HK)、建行(601939.SS)(0939.HK)的差距正在缩小.在产业转移和城乡统筹发展的大背景下,农行网络价值正在进一步显现.

农行年报显示,截至2010年末,农行共有在职员工44.4万人和约2.35万个网点及分支机构,数量均为全球银行之冠.

胡祖六表示,农行最大的优势在于网点非常多,分布也也非常广,劣势是每个网点到每位员工的产出效益仍比较低.而服务'三农'关键是不能停留在政治任务的层面,而要审慎的、风险可控的,且有良好资本回报的开展业务.

"这对农行来说是一个很大的挑战,如果解决不好,资本回报就将成为农行未来发展的一个很大的拖累."胡祖六说.

而上述监管层官员就表示,股改上市完成後,国有商业银行将更侧重于常态化的经营管理.

"不会再有之前那种大的改革,动力也没有之前那麽强了.外界当然总会对新任的董事长有所期待,但在现行体制下,个人能发挥的空间也是有限的."他说.(完)