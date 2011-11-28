〔韩国个股〕三星电子预计今年能超额完成智能手机销售目标--高层

路透首尔11月28日电---韩国三星电子(005930.KS)手机业务一名管理人士周一称,该公司预计其料可超额完成2011年智能手机销售目标,归功于其Galaxy智能手机旺销.

"我们对超额完成销售计划寄予厚望."该名管理人士在记者会上表示,但未透露公司预计会达到的销售额.

他是在三星电子发布Galaxy Note、Galaxy Nexus以及Galaxy Tab 8.9 LTE的活动上作出上述表示的.(完)