〔韩国数据〕12月制造业景气判断指数跳涨至四个月高位--央行调查

路透首尔11月28日电---韩国央行周一公布的调查结果显示,12月韩国制造业景气判断指数升至四个月高位,未受到对欧债危机恐拖累全球经济深度下滑的担忧影响.

央行公布,该指数12月经季节调整後跳涨至89,为8月录得90以来的最高,11月为84.

不过指数仍低于100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多于预期改善的企业.该指数自今年3月以来一直低于100.

路透上周基于海关数据计算,韩国11月1-20日出口仅较上年同期增加2%,此前10月整月的出口曾录得两年来最弱增长.

民间消费在韩国国内生产总值(GDP)中所占比重超过50%,不过出口企业的表现对国内的就业与投资具有关键影响.(完)