〔韩国数据〕12月制造业景气判断指数跳涨至四个月高位--央行调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月28日电---韩国央行周一公布的调查结果显示,12月韩国制造业景气判断指数升至四个月高位,未受到对欧债危机恐拖累全球经济深度下滑的担忧影响.
央行公布,该指数12月经季节调整後跳涨至89,为8月录得90以来的最高,11月为84.
不过指数仍低于100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多于预期改善的企业.该指数自今年3月以来一直低于100.
路透上周基于海关数据计算,韩国11月1-20日出口仅较上年同期增加2%,此前10月整月的出口曾录得两年来最弱增长.
民间消费在韩国国内生产总值(GDP)中所占比重超过50%,不过出口企业的表现对国内的就业与投资具有关键影响.(完)
--编译 隋芬;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。