《热点透视》ECB缓解融资压力不仅要放长钱,还应扩大担保品范围

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 肖群英

路透伦敦11月25日电---欧洲央行(ECB)打算宰几头圣牛.央行已向需金孔急的金融机构发放逾5,000亿欧元一年期以内资金,现在则考虑提供更长期的贷款.不过,以意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)执行长Federico Ghizzoni为首的一些观察人士表示,还希望央行放宽担保品限制.

看看意大利银行业的紧绌就能明白一二.根据意大利央行数据,该国的银行已从欧洲央行借款超过1,000亿欧元,而手中的自由担保品只够再借1,380亿欧元,这只比2012年底前要完成再融资的1,110亿欧元贷款多一点点.鉴于批发融资市场实际上已将意大利拒于门外,欧洲央行目前是借钱给意大利的唯一机构.

担保品稀缺且分配不均,对小型银行的打击尤重.意大利前111家大银行拥有欧洲央行认可的担保品总额达920亿欧元,而其馀650家小银行持有的担保品仅460亿欧元.两者处境大相径庭,部分原因为大银行持有更多优质债券.但即便提供抵押的资产类似,欧洲央行的融资担保规则仍对大银行较有利.

意大利银行持有的4,000亿欧元小企业贷款是很好的例子.鉴于欧洲央行仅接受单笔超过5亿欧元的贷款申请,很多中小企业贷款资格不符.与此同时,为了让欧洲央行同意贷款,银行需要通知借款人并对贷款的信用品质开展独立调查.裕信银行等大型金融机构当下就能提供这些,但小银行恐怕做不到.

欧洲央行曾经放宽担保品限制.在2008年10月全球金融危机肆虐之际,央行曾扩大担保品范围,将信用评级较低的风险信贷、次级债券和欧元以外的资产纳入其中.但央行已在2011年初收紧部分抵押规则.

眼下危机已演变到需要欧洲央行采取类似措施的地步.提供较长期流动性能缓和紧绌程度,但最需要资金的小型银行也能获得贷款,才算真正有帮助.(完)