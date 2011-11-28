〔路透调查〕英国公债标售规模料将扩大,因今明两年经济成长形势恶化

路透伦敦11月25日电---路透调查显示,英国今年经济成长令人失望,加之2012年前景几无改善,该国政府在本财年的发债规模将要比原先设想的更大,2012/13年度发债规模亦将增大.

英国财政大臣奥斯本几天后将向议会提交其秋季预算报告,英国"金边债券做市商(GEMM)"预计,债务管理局(DMO)将把当前2011/12财年发债规模较原先申报的1,675亿英镑提高35亿英镑.

2012/13年度发债规模可能进一步攀升至将近1,800亿英镑,接近2009/10财年时英国预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的创纪录比率11%.

预计英国预算责任办公室(OBR)在11月29日公布最新经济预估时,将不得不把今明两年的经济增长预估减半.

因此,政府在近期以及随後一段时期内借贷成本均将上升.无法按最初预计在2014/15年度实现经周期性调整後(cyclically-adjusted)政府财政出现盈馀的目标,而且可能拖延到2016/17年度,比原先承诺的五年期限大大延长.

英国公债投资者不会对供应增加的前景保持心平气和,策略师也承认这或会冲击价格,不过只是在短期内.

分析师认为,将眼光再放长一些,经济前景的疲弱会提升英国央行不得不扩大量化宽松计划来购买公债的可能性.此举将限制英债市场跌幅,使其表现相对优于其它市场.

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)策略师Sam Hill称,"对英国公债的看法下周可能改变不少.从短期来看,德国之後的下一块多米诺骨牌很可能是英国."

本周英国10年期公债收益率(殖利率)逾两年半以来首度低于德国指标公债收益率.此前德国公债标售需求不佳,表明欧元区二线国家的债务危机正在向核心国家蔓延.

"由于可能受到巨大冲击,进入下周时持有负面风险仓位将取得较好的风险回报."Hill称,"但中期来看,量化宽松政策仍将支撑英债."(完)