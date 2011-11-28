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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 10:25 BJT

《外汇动态》银行间投机客和海外基金削减美元/韩元多头仓位

0202GMT--银行间投机客和海外基金削减美元兑韩国韩元KRW=KFTC多头仓位,因有媒体报导称,国际货币基金组织(IMF)正酝酿一项对意大利的援助计划,与此同时,数位交易员称,韩国进口商正逢低买入该货币对.

交易员补充道,海外基金卖盘促发了一些美元止损抛盘.

美元兑韩元下跌0.9%至1,154.3.

"伴随持续的海外卖盘,市场走势变得更加沉重,"一家外资银行驻首尔的一位资深交易员表示.

外资在韩国股市料将连续第八日卖超,不过韩股综合股价指数(KOSPI).KS11仍跳涨逾2%.上周外资创下15周来最大的单周售股规模.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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