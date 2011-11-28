〔香港新股〕一化控股(中国)周二启动路演,拟募至多8,400万美元--IFR

路透11月28日电---据汤森路透旗下IFR报导，一化控股（中国）已经开始为香港上市进行推介，拟募集资金6,000万至8,400万美元。该公司将于周二(29日)启动路演，周五(12月2日)定价。

报导称，是次发行2亿股新股，占发行後总股本的25%。联席主承销商建银国际和摩根士丹利(MS.N)预测，该公司2012年净利润为3.27亿元人民币（5,140万美元），市盈率在7.5至10.8倍之间。

是次募资的大部分将用于现有三个生产厂房的升级扩容，其馀将用于业务收购及一般企业用途。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)