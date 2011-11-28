〔香港新股〕一化控股(中国)周二启动路演,拟募至多8,400万美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月28日电---据汤森路透旗下IFR报导，一化控股（中国）已经开始为香港上市进行推介，拟募集资金6,000万至8,400万美元。该公司将于周二(29日)启动路演，周五(12月2日)定价。
报导称，是次发行2亿股新股，占发行後总股本的25%。联席主承销商建银国际和摩根士丹利(MS.N)预测，该公司2012年净利润为3.27亿元人民币（5,140万美元），市盈率在7.5至10.8倍之间。
是次募资的大部分将用于现有三个生产厂房的升级扩容，其馀将用于业务收购及一般企业用途。(完)
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--整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。