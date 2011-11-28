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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 10:34 BJT

〔中国新债〕冀东发展集团周四将发2.7亿元短融,期限一年

路透上海11月28日电---中国冀东发展集团有限责任公司周一公告称,将于周四(12月1日)簿记

建档发行2.7亿元人民币短期融资券,期限一年.

本次为冀东发展集团第二次发行短融,此前曾于8月24发行一年期短融,金额为7亿元.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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冀东发展集团 14 2.7 12 12/1簿记建档 深发展 AA+ 12/5 12/6

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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