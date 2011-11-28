阿盟通过决议,经济制裁叙利亚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗11月27日电---阿拉伯国家联盟周日通过决议，对叙利亚实施经济制裁，以迫使其停止已长达八个月的对国内示威运动的镇压。
反对叙利亚总统阿萨德的活动人士称，叙利亚对示威者的镇压没有任何缓解，安全部队又杀害至少24位平民，其中很多是在首都大马士革北部一个镇上，当地已成为要求阿萨德下台的示威活动聚集点。也有一些人是在霍姆斯省（Homs）遇袭身亡。
阿盟22个成员国中，19个支持立即执行制裁，英国称赞此举史无前例。制裁措施包括，对叙利亚高级官员实施旅行禁令，冻结与阿萨德政府相关的资产。
卡塔尔首相兼外长谢赫哈马德（Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani）对记者表示：“形势不容乐观……制裁仍是经济上的，但如果叙利亚方面没有任何改进，那麽我们将从作为人类的责任出发阻止杀戮。”
他说：“如果统治者杀害其人民，那麽权力将一文不值。”他并表示，制裁也旨在取消与叙利亚央行的交易及在叙利亚的投资。
谢赫哈马德称，联合国安理会决议允许北约对利比亚实施空袭，而阿拉伯国家希望能避免重蹈利比亚的覆辙。他警告其他阿拉伯国家称，若西方国家认为阿盟对此事并不“严肃”，他们可能会干预。
他说：“我们所做的一切，就是为了避免这种干预。”（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。