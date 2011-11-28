阿盟通过决议,经济制裁叙利亚

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗11月27日电---阿拉伯国家联盟周日通过决议，对叙利亚实施经济制裁，以迫使其停止已长达八个月的对国内示威运动的镇压。

反对叙利亚总统阿萨德的活动人士称，叙利亚对示威者的镇压没有任何缓解，安全部队又杀害至少24位平民，其中很多是在首都大马士革北部一个镇上，当地已成为要求阿萨德下台的示威活动聚集点。也有一些人是在霍姆斯省（Homs）遇袭身亡。

阿盟22个成员国中，19个支持立即执行制裁，英国称赞此举史无前例。制裁措施包括，对叙利亚高级官员实施旅行禁令，冻结与阿萨德政府相关的资产。

卡塔尔首相兼外长谢赫哈马德（Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani）对记者表示：“形势不容乐观……制裁仍是经济上的，但如果叙利亚方面没有任何改进，那麽我们将从作为人类的责任出发阻止杀戮。”

他说：“如果统治者杀害其人民，那麽权力将一文不值。”他并表示，制裁也旨在取消与叙利亚央行的交易及在叙利亚的投资。

谢赫哈马德称，联合国安理会决议允许北约对利比亚实施空袭，而阿拉伯国家希望能避免重蹈利比亚的覆辙。他警告其他阿拉伯国家称，若西方国家认为阿盟对此事并不“严肃”，他们可能会干预。

他说：“我们所做的一切，就是为了避免这种干预。”（完）