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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 10:43 BJT

〔菲律宾数据〕第三季GDP经季节调整较上季增长0.3%,低于预估

路透马尼拉11月28日电---菲律宾第三季国内生产总值(GDP)经季节调整较上季增长0.3%,低于增加1.3%的路透调查预估,这引燃该国央行周四政策会议是否将维持利率不变的疑问.

菲律宾经济规划机构周一公布,第三季GDP较上年同期增长3.2%,也低于市场预估的增长4.3%,而且增幅较4-6月的3.4%有所放缓.(完)

--编译 杜明霞;审校 张若琪

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