〔菲律宾数据〕第三季GDP经季节调整较上季增长0.3%,低于预估

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透马尼拉11月28日电---菲律宾第三季国内生产总值(GDP)经季节调整较上季增长0.3%,低于增加1.3%的路透调查预估,这引燃该国央行周四政策会议是否将维持利率不变的疑问.
菲律宾经济规划机构周一公布,第三季GDP较上年同期增长3.2%,也低于市场预估的增长4.3%,而且增幅较4-6月的3.4%有所放缓.(完)
--编译 杜明霞;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。