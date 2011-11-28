《热点透视》亚洲不能将出口的最後希望寄托在中国身上

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold; 编译 艾茂林
路透香港11月25日电---中国制造业正在放缓,这对日本和韩国等亚洲其他出口国来说可谓不祥之兆.他们本来指望中国能弥补欧美市场需求减弱的影响,但中国的进口商品很多都是用于加工再出口,馀下的真正意义上的进口也可能因贸易衰减而受到冲击.
中国出口显露滑坡迹象.月出口按年增幅已从一年前的34%降到16%.中国自亚洲其他地区进口的按年增幅则从2010年初的90%,降到今年10月的20%左右.韩元贬值帮助韩国维持出口增长,但日本出口却在萎缩.
中国2002年加入世界贸易组织(WTO)之後,亚洲对中国的出口逐渐繁荣起来,因中国需要进口自身不能生产的部件和机械.亚洲其他地区在成为中国供应链上关键环节的同时,也更加依赖于中国的需求.
较难精确测定具体的依赖程度.中国进口加工复出口的产品相当于该国进口商品的40%.假设其中一半价值是由中国工人附加的价值,那麽亚洲国家对中国的出口当中,有20%的最终目的地是全球市场.其馀的是中国进口後并未加工後再出口的产品,比如设备和机械.举例来说,机械和运输设备在韩国对华出口中占到大概40%的比重.
大家一直希望中国国内消化的亚洲进口产品比例不断上升,然而国内需求不太可能抵挡得了出口放缓的影响.从2006年以来,出口占国内生产总值(GDP)比重就一直在下降,但只是退回到2003年的水平.就算出口发生丁点改变,也会影响到消费和投资习惯.
以史为鉴:2008年危机期间中国出口减少25%,而自亚洲的进口减半.当时中国总出口相当于GDP的35%,如今这一比例是29%.如果中国出口引擎再次熄火,无法想象其自亚洲的进口将如何维持下去.(完)
--译文审校 张涛
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