(重发)〔韩国个股〕三星电子预计今年能超额完成智能手机销售目标--高层

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔11月28日电---韩国三星电子(005930.KS)手机业务一名管理人士周一称,该公司预计其料可超额完成2011年智能手机销售目标,归功于其Galaxy智能手机旺销.
"我们对超额完成销售计划寄予厚望."该名管理人士在记者会上表示,但未透露公司预计会达到的销售额.
他是在三星电子发布Galaxy Note、Galaxy Nexus以及Galaxy Tab 8.9 LTE的活动上作出上述表示的.(完)
--编译 徐文焰;审校 杜明霞
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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