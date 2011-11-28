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中国财经 | 2011年 11月 28日 星期一 10:57 BJT

〔中国新债〕潍柴控股集团周四发行21亿元中期票据,期限五年

路透上海11月28日电---中国潍柴控股集团有限公司周一公告称,将于周四(12月1日)簿记建档发行21亿元

人民币中期票据,期限五年.

本次为潍柴控股集团第二次发行中票,此前曾于今年1月12发行20亿元中票,期限为五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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潍柴控股集团 41 21 5 12/1簿记建档 民生银行 AAA 12/2 12/5

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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