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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 11:02 BJT

《外汇动态》菲律宾第三季GDP逊于预期,限制美元/披索的下档

0245GMT--菲律宾第三季国内生产总值(GDP)数据逊于预期,限制了美元兑披索PHP=PDSP的下档.

数据显示,菲律宾第三季GDP经季节调整较上季增长0.3%,远逊于市场预期的增加1.3%.[ID:nCN1245230]

美元兑披索下跌0.3%至43.82,而该数据公布前,报在43.80附近.

一家欧系银行驻马尼拉的一位交易员称,"GDP数据公布後,立即出现了一些买盘.但目前市场处于冒险状态,焦点仍围绕着欧盟(EU)方面的积极动向."他还补充道,其将寻机逢高抛售美元/披索.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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