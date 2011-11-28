《外汇动态》菲律宾第三季GDP逊于预期,限制美元/披索的下档

数据显示,菲律宾第三季GDP经季节调整较上季增长0.3%,远逊于市场预期的增加1.3%.[ID:nCN1245230]

美元兑披索下跌0.3%至43.82,而该数据公布前,报在43.80附近.

一家欧系银行驻马尼拉的一位交易员称,"GDP数据公布後,立即出现了一些买盘.但目前市场处于冒险状态,焦点仍围绕着欧盟(EU)方面的积极动向."他还补充道,其将寻机逢高抛售美元/披索.(完)