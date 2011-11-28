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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 11:00 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月28日(II)

**证券时报**

--中国证券业协会和沪深证券交易所日前相继出台了融资融券业务由试点转为常规业务的相关配套文件,今日是上述配套文件实施的首个工作日,这意味着尚未获得该项业务的75家证券公司今起可正式启动融资融券业务的申请工作.

**经济参考报**

--中国人民大学金融与证券研究所所长吴晓求称,中国银行股是很安全的,外资减持很重要的原因是保护自己,应对自身危机.银行股估值水平理论上被低估了,市场过分夸大一些风险,包括地方融资平台风险.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/尹嫄婷; 审校 黄凯

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