《中国报摘》--其他报纸重要消息11月28日(II)

--中国证券业协会和沪深证券交易所日前相继出台了融资融券业务由试点转为常规业务的相关配套文件,今日是上述配套文件实施的首个工作日,这意味着尚未获得该项业务的75家证券公司今起可正式启动融资融券业务的申请工作.