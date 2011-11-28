《中国报摘》--其他报纸重要消息11月28日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**证券时报**
--中国证券业协会和沪深证券交易所日前相继出台了融资融券业务由试点转为常规业务的相关配套文件,今日是上述配套文件实施的首个工作日,这意味着尚未获得该项业务的75家证券公司今起可正式启动融资融券业务的申请工作.
**经济参考报**
--中国人民大学金融与证券研究所所长吴晓求称,中国银行股是很安全的,外资减持很重要的原因是保护自己,应对自身危机.银行股估值水平理论上被低估了,市场过分夸大一些风险,包括地方融资平台风险.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/尹嫄婷; 审校 黄凯
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。