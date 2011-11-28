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公司新闻(中文) | 2011年 11月 28日 星期一 12:07 BJT

〔法国个股〕巴黎银行考虑出售旗下的私募股权业务--金融时报

路透伦敦11月28日电---金融时报周一报导称,法国最大的银行--巴黎银行(BNPP.PA)正考虑出售旗下的一笔私募股权业务,价值超过7亿美元.

金融时报援引知情人士的言论称,鉴于市场上对于私募股权投资的需求猛增,法国巴黎银行正在考虑是否要抓住这个机会,出售其私募股权基金的逾50%股份.

报导还称,巴黎银行尚未做出正式决定,不过该行正在权衡数项资产出售计划,这笔私募股权业务只是其中之一.

金融时报引述熟悉该行业的一些人士的言论称,欧洲和美国的银行业者可能在明年出售一大批私募股权业务.

尚无法立即联系到法国巴黎银行就此事做出评论.(完)

--编译 高琦; 审校 孙茉莉

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