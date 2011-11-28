〔日本债市〕10年期公债收益率触及三个月高点,因欧元区债务危机加剧

路透东京11月28日电---日本政府公债周一扩大跌幅,公债收益率(殖利率)上涨,因欧元区债务危机迫使投资者了结日债获利,为预期的风险资产的亏损做准备.

10年期日债JP10YTN=JBTC收益率涨4个基点至1.065%的三个月高点.

三个月期欧洲日圆利率期货JEYv1下跌0.5个基点至99.635,为八个月新低.

日本资产管理公司一基金经理表示,上周德国公债标售结果欠佳,加剧了欧元区债务危机可能失控的忧虑,这一影响仍打压日债.

0314GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.135% +0.0 0.135%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.350%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 1.055% +3.0 1.025%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.815% +3.5 1.780%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.985% +3.5 1.950%

10年期公债期货<0#JGB:> 141.86 -0.43 142.29

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译/审校 孙茉莉/高琦

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