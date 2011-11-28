〔日本债市〕10年期公债收益率触及三个月高点,因欧元区债务危机加剧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月28日电---日本政府公债周一扩大跌幅,公债收益率(殖利率)上涨,因欧元区债务危机迫使投资者了结日债获利,为预期的风险资产的亏损做准备.
10年期日债JP10YTN=JBTC收益率涨4个基点至1.065%的三个月高点.
三个月期欧洲日圆利率期货JEYv1下跌0.5个基点至99.635,为八个月新低.
日本资产管理公司一基金经理表示,上周德国公债标售结果欠佳,加剧了欧元区债务危机可能失控的忧虑,这一影响仍打压日债.
0314GMT 当日涨跌 上日
报价 (基点) 收市价
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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.135% +0.0 0.135%
五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.350%
10年期公债 JP10YTN=JBTC 1.055% +3.0 1.025%
20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.815% +3.5 1.780%
30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.985% +3.5 1.950%
10年期公债期货<0#JGB:> 141.86 -0.43 142.29
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注:公债期货涨跌为点数.
若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)
--编译/审校 孙茉莉/高琦
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。