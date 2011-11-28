〔中国货币市场〕回购利率继续下跌,但跨月的七天资金供给仍较少

路透上海11月28日电---中国银行间市场周一早盘回购利率继续下跌,但能够跨月的七天期资金,市场上供给仍然较少.业内人士把关注焦点集中在近期财政存款的陆续投放上,但目前并没有感觉到资金面有明显松动.

"没感觉到投了很多,都到月底了,大家都在期待这事儿,看明天吧,也许就下来了,"华中一券商交易员说.

他表示,按照经验,年底财政存款都会又一波集中的投放,但时间点很难把握.市场上热议的消息称,11月财政存款投放已陆续开始,预计规模或高达2,000亿元人民币,12月则有望接近万亿.

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

上述交易员指出,回购利率虽然下来了,但七天期的资金并不是很好借,隔夜和14天及以上期限品种供给相对要多一些.相对于14天品种,目前七天期回购利率与之相差约70个基点(bp),同时比隔夜仅高出20多个bp,这一点对于资金融出方来说,出七天的钱的确也不太合算.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.7146 4.0306 -31.60

七天CN7DRP=CFXS 3.9792 4.0404 -6.12

14天CN14DRP=CFXS 4.6845 4.7424 -5.79

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.7138 4.0215 -30.77

七天CHICNY7D=CFXS 4.0025 4.0621 -5.96

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