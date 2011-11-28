〔中国债市动态〕现券收益率盘整,资金价格居高不下阻债市回暖步伐

路透上海11月28日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率窄幅震荡.资金价格维持高位,再加上本周公开市场到期量不大,对流动性的悲观预期压制债市买气表现,现券收益率维持盘整的态势.

业内人士认为,银行年内的债市配置计划已完成绝大部分,配置需求回落,以及短期资金价格高企,令债市进一步回暖受阻,预计近期现券收益率还将延续窄幅震荡的走势.

"收益率总的变化不大,有涨由跌,幅度不明显,"华东一银行交易员称,"现在七天回购还是在4%附近,这麽高的资金成本,如果买短债,还不如放拆借."

他并指出,12月公开市场到期量不大,货币市场资金缺乏补充,再加上银行年底倾向保留更多流动性,预计资金面情况可能较目前更加偏紧,如果央行没有进一步的宽松政策出台,料债市很难出现明显回暖的行情.

央行公开市场12月份到期量为700亿元人民币,较11月份的3,250锐减近八成.

中国银行间市场周一早盘回购利率继续下跌,但能够跨月的七天期资金,市场上供给仍然较少.业内人士把关注焦点集中在近期财政存款的陆续投放上,但目前并没有感觉到资金面有明显松动.[CN/CN](完)