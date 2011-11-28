〔中国债市动态〕现券收益率盘整,资金价格居高不下阻债市回暖步伐

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月28日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率窄幅震荡.资金价格维持高位,再加上本周公开市场到期量不大,对流动性的悲观预期压制债市买气表现,现券收益率维持盘整的态势.
业内人士认为,银行年内的债市配置计划已完成绝大部分,配置需求回落,以及短期资金价格高企,令债市进一步回暖受阻,预计近期现券收益率还将延续窄幅震荡的走势.
"收益率总的变化不大,有涨由跌,幅度不明显,"华东一银行交易员称,"现在七天回购还是在4%附近,这麽高的资金成本,如果买短债,还不如放拆借."
他并指出,12月公开市场到期量不大,货币市场资金缺乏补充,再加上银行年底倾向保留更多流动性,预计资金面情况可能较目前更加偏紧,如果央行没有进一步的宽松政策出台,料债市很难出现明显回暖的行情.
央行公开市场12月份到期量为700亿元人民币,较11月份的3,250锐减近八成.
中国银行间市场周一早盘回购利率继续下跌,但能够跨月的七天期资金,市场上供给仍然较少.业内人士把关注焦点集中在近期财政存款的陆续投放上,但目前并没有感觉到资金面有明显松动.[CN/CN](完)
--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。