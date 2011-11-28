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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 11:35 BJT

《全球市场》亚洲股市跳涨,意大利有望获援助的希望推高欧元

* MSCI除日本外亚太股指数,日股日经指数.N225均跳涨约2%

* 空头回补推高欧元,因有报导称意大利有望获援助

* 商品价格上涨,推高风险货币

* 股市上涨,日债下滑

路透东京11月28日电---亚洲股市周一跳涨,欧元亦走强,因寄望欧洲本周有望拿出一些具体措施,来激活欧元区援助基金,且有报导称国际货币基金组织(IMF)正在准备意大利援救方案.

MSCI除日本外亚太股指数.MIAPJ0000PUS涨逾2%,上周五一度跌至10月初以来最低,连续第四周下滑.

日经指数.N225亦大涨近2%,上周五触及两年半来最低.

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