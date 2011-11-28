《全球市场》亚洲股市跳涨,意大利有望获援助的希望推高欧元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* MSCI除日本外亚太股指数,日股日经指数.N225均跳涨约2%
* 空头回补推高欧元,因有报导称意大利有望获援助
* 商品价格上涨,推高风险货币
* 股市上涨,日债下滑
路透东京11月28日电---亚洲股市周一跳涨,欧元亦走强,因寄望欧洲本周有望拿出一些具体措施,来激活欧元区援助基金,且有报导称国际货币基金组织(IMF)正在准备意大利援救方案.
MSCI除日本外亚太股指数.MIAPJ0000PUS涨逾2%,上周五一度跌至10月初以来最低,连续第四周下滑.
日经指数.N225亦大涨近2%,上周五触及两年半来最低.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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