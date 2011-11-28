〔东京汇市〕意大利有望获援助的报导激励欧元,但後市料仍不稳

* 媒体报导点燃对意大利援助的希望

* 市场仍抱持怀疑态度,静候证实

路透新加坡11月28日电---欧元兑美元周一因一波空头回补而跳涨,此前意大利新闻报报导称,国际货币基金组织(IMF)正在准备意大利援救方案,不过对该计划可行性的质疑令前景仍存不确定性.

欧元兑美元EUR=上涨0.6%至1.3331,此前这篇未指明消息来源的报导称,最多可能会有6,000亿欧元的资金提供给意大利,利率为4-5%,让意大利有18个月的喘息时间.