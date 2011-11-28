〔东京汇市〕意大利有望获援助的报导激励欧元,但後市料仍不稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 媒体报导点燃对意大利援助的希望
* 市场仍抱持怀疑态度,静候证实
路透新加坡11月28日电---欧元兑美元周一因一波空头回补而跳涨,此前意大利新闻报报导称,国际货币基金组织(IMF)正在准备意大利援救方案,不过对该计划可行性的质疑令前景仍存不确定性.
欧元兑美元EUR=上涨0.6%至1.3331,此前这篇未指明消息来源的报导称,最多可能会有6,000亿欧元的资金提供给意大利,利率为4-5%,让意大利有18个月的喘息时间.
这篇报导亦帮助缓解了市场的紧张情绪.但市场人士仍对IMF的援助持怀疑态度,因援助规模将超出该机构现有的能力.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。