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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 11:40 BJT

〔东京汇市〕意大利有望获援助的报导激励欧元,但後市料仍不稳

* 媒体报导点燃对意大利援助的希望

* 市场仍抱持怀疑态度,静候证实

路透新加坡11月28日电---欧元兑美元周一因一波空头回补而跳涨,此前意大利新闻报报导称,国际货币基金组织(IMF)正在准备意大利援救方案,不过对该计划可行性的质疑令前景仍存不确定性.

欧元兑美元EUR=上涨0.6%至1.3331,此前这篇未指明消息来源的报导称,最多可能会有6,000亿欧元的资金提供给意大利,利率为4-5%,让意大利有18个月的喘息时间.

这篇报导亦帮助缓解了市场的紧张情绪.但市场人士仍对IMF的援助持怀疑态度,因援助规模将超出该机构现有的能力.

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