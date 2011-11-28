版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 12:37 BJT

〔香港个股〕瑞安房地产CEO称有信心完成今年100亿元人民币销售目标

路透上海11月28日电---中国地产开发商--瑞安房地产(0272.HK)首席执行官(CEO)李进港周一表示,该公司有信心完成今年100亿元人民币销售目标,尽管市场放缓.

李进港称,该公司今年迄今的合约销售额已达80亿元人民币,且接近完成在重庆的办公楼项目.

"我们仍有信心完成今年100亿元的销售目标,"李进港在出席行业会议间隙向路透表示.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐