〔香港个股〕瑞安房地产CEO称有信心完成今年100亿元人民币销售目标

路透上海11月28日电---中国地产开发商--瑞安房地产(0272.HK)首席执行官(CEO)李进港周一表示,该公司有信心完成今年100亿元人民币销售目标,尽管市场放缓.

李进港称,该公司今年迄今的合约销售额已达80亿元人民币,且接近完成在重庆的办公楼项目.