〔香港个股〕瑞安房地产CEO称有信心完成今年100亿元人民币销售目标

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海11月28日电---中国地产开发商--瑞安房地产(0272.HK)首席执行官(CEO)李进港周一表示,该公司有信心完成今年100亿元人民币销售目标,尽管市场放缓.
李进港称,该公司今年迄今的合约销售额已达80亿元人民币,且接近完成在重庆的办公楼项目.
"我们仍有信心完成今年100亿元的销售目标,"李进港在出席行业会议间隙向路透表示.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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