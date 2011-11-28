〔中国汇市〕人民币兑美元走低,中间价维稳但强购汇需求仍支撑美元

* 人民币早盘走低,强购汇需求仍支撑美元

* 中间价持稳,但明显高于成交区间

* 6.3元有望成为年底前支撑位

路透上海11月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一早盘即期汇价走低,因大型银行等客盘购汇需求依旧强劲,对美元形成支撑.中间价方面则保持了一贯的维稳势头,基本未受动荡的海外市场影响,导致中间价与盘中主要成交差距较为明显.

交易员并指出,在外围市场仍有不确定性较大的情况下,中国央行这种维稳意图料将持续,6.30元整数关口有望成为年底前支撑位.

北京时间12:12,人民币兑美元即期报6.3802元,上日收盘价为6.3750元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3585元,上日中间价为6.3554元.

上海一银行交易员称,从中间价走势来看,中国"央行基本还是稳一稳,(暂时)应该不会考虑过度的贬值."

上海另一银行交易员补充说,中国央行虽透过中间价显示出稳定汇率意图,但成交基本由市场因素左右.在此情况下,人民币汇率实现真正双向波动的可能性不断增加.

东京汇市欧元兑美元周一因一波空头回补而跳涨,此前意大利新闻报报导称,国际货币基金组织(IMF)正在准备意大利援救方案,不过对该计划可行性的质疑令前景仍存不确定性.[FRX/CN]

北京时间12:14,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.4080/30,上日尾盘为6.4000元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3960/90元,上日尾盘报6.3975元.

在中国总理温家宝日前表示要增强人民币汇率双向浮动的弹性後,上海证券报周一援引中国社科院副院长李扬称,人民币汇率的新趋势就是"双向波动,进退有序",且现在已经开始逼近均衡汇率,美国对中国汇率的指责相当没有道理.[ID:nCN1244844]

自9月份以来欧债危机肆虐全球金融市场,推动资金回流美元.同期人民币/美元的升值幅度明显减弱.中国官方外汇储备9月单月净下跌,减少608亿美元,为16个月来首现.此外中国10月外汇占款惊现近四年来首次下降.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)