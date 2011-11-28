〔欧洲评等〕穆迪:所有欧盟国家主权评等均面临越来越大的压力

路透11月28日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一表示,欧元区主权与银行危机快速升温,正在威胁所有欧洲国家的信用评等.

"虽然穆迪的基本展望仍然是欧元区将得以保存,不会出现更普遍的违约,但即使这种'正面'情景在中期内也会对评等产生非常负面的影响,"穆迪在报告中写道.

穆迪还指出,只有在经过一系列的冲击之後,才会在政治层面促使各国实施有效的解决方案.而更多的冲击可能导致更多国家无法从市场融资,进而需要支援.

"这非常可能导致这些国家的评等被移至投机级别.如果需要长期支援,就可能要求进行清偿能力测试,同时可能要求各国分摊负担(这是可能的)."(完)