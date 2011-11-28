〔路透基点〕台湾大统船务等值35亿日圆七年期贷款完成签约

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月28日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾大统船务一项35亿日圆等值七年定期贷款案已在11月21日签约.
五家主办行和额度分配行--花旗银行(代理行)、中国信托商业银行、兆丰国际商业银行、上海商业储蓄银行和台北富邦银行--分别承贷7亿日圆.
贷款资金用于购买一艘总载重吨116,000吨散装船.
2009年12月,大统船务取得一笔43.6亿日圆等值七年定期贷款,同样由上述五家银行主办.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。