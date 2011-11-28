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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 12:44 BJT

〔路透基点〕台湾大统船务等值35亿日圆七年期贷款完成签约

路透香港11月28日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾大统船务一项35亿日圆等值七年定期贷款案已在11月21日签约.

五家主办行和额度分配行--花旗银行(代理行)、中国信托商业银行、兆丰国际商业银行、上海商业储蓄银行和台北富邦银行--分别承贷7亿日圆.

贷款资金用于购买一艘总载重吨116,000吨散装船.

2009年12月,大统船务取得一笔43.6亿日圆等值七年定期贷款,同样由上述五家银行主办.(完)

--编译 王冠中;审校 张涛

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