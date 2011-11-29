美国与加拿大经济指标预测--11月29日-12月6日****

标题新闻：菲亚特克莱斯勒股价盘初震荡，此前法国调查人员将其部分车型排放超标问题移交检方
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路透11月29日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月28日当周--------------------------------
11月29日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月26日当周 -- -0.9%
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字111.5 赤字153.3
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月26日当周 -- +3.7%
1400 美国标普/Case-Shiller未经季节调整房价指数(较前月)
9月 +0.1% +0.2%
经季节调整房价指数(较前月) 持平 持平
房价指数(较上年同期) -3.0% -3.8%
1500 美国消费者信心指数 11月 44.0 39.8
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 -- -0.1%
11月30日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 11月25日当周 -- 652.5
再融资指数 -- 3344.7
1230 Challenger美国企业计划裁员人数 11月 -- 42,759
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加13.0 增加11.0
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 9月 +0.3% +0.3%
GDP(较前季) 第三季 -- -0.1%
GDP环比年率 +3.0% -0.4%
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.4%
(较上年同期) -- +5.3%
1330 美国非农生产率环比年率 第三季修正值 +2.6% +3.1%
单位劳工成本 -2.2% -2.4%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 58.4 58.4
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 10月 +1.5% -4.6%
1900 美国联邦储备理事会(FED)公布褐皮书
12月1日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月26日当周 39.0 39.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.425
续请失业金人数(万人) 11月19日当周 365 369.1
1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)
11月 -- 53.66
1500 美国建筑支出 10月 +0.3% +0.2%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 51.5 50.8
物价分项指数 45.0 41.0
-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 11月 -- +3.7%
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 11月 1,340 1,321
12月2日(五)
1200 加拿大就业岗位变动(万个) 11月 增加1.91 减少5.40
失业率 7.3% 7.3%
全职就业人数(万人) -- 减少7.17
兼职就业人数(万人) -- 增加1.77
就业参与率 -- 66.7%
1330 美国非农就业岗位(万个) 11月 增加12.2 增加8.0
民间就业岗位(万个) 增加14.0 增加10.4
制造业就业岗位(万个) 增加0.7 增加0.5
失业率 9.0% 9.0%
平均时薪 +0.2% +0.2%
每周平均工时 34.3 34.3
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月25日当周 -- 122.3
----------------------------------12月5日当周--------------------------------
12月5日(一)
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 53.5 52.9
企业活动指数 -- 53.8
1500 美国工厂订单 10月 +0.1% +0.3%
耐久财(耐用品)订单 10月修正值 -- -0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- +0.7%
扣除国防的耐久财订单 -- +0.2%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.8%
12月6日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月3日当周 -- --
1330 加拿大建筑许可 10月 -- -4.9%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月3日当周 -- --
1400 加拿大央行利率决议 -- -- 1.00%
1500 美国IBD消费者信心指数 11月 -- 40.6 (完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。
(新增2017年1月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8