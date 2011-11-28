〔中欧贸易〕欧盟将对进口自中国的有机涂层钢发起调查--行业组织

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透布鲁塞尔11月25日电---欧洲钢铁生产商组织Eurofer周五表示,已针对进口自中国的有机涂层钢向欧盟执委会提出反垄断投诉,正式调查料将于下月启动.
该投诉是欧洲近期针对中国进口所提出的一系列诉案之一,若欧盟当局发现倾销证据,或将从明年8月起对中国此类进口徵收临时性关税.
"根据我们的讯息,欧盟执委会已通知成员国.预计该执委会将启动一项调查.据我们所知,该事项将于12月1日公布,"Eurofer的Axel Eggert对路透表示.
该组织称,已有证据表明,中国正以倾销价出售此类钢铁产品,这严重损害了欧盟钢铁生产商的利益.
"进口售价远低于欧盟生产商及其他第三方国家的价格,"Eurofer在声明中表示.
Eurofer负责人Gordon Moffat表示,过去四年来,尽管欧盟自身消费量下滑,但从中国的进口大幅增长.
"欧盟相关产业因此而损失了销售收入和市场份额,只能被迫降低产量和削减产能,"他在声明中表示.
Eurofer表示,过去12个月中,中国的有机涂层钢在欧盟市场的占有率已从2004年的0.5%升至15%,今年第二和第三季的进口量都达到纪录高位.
欧盟执委会贸易部门的发言人拒绝对该投诉置评,此项投诉范围涉及预涂板(pre-painted sheet)和涂塑钢板(plastic-coated sheet).(完)
--编译 丁琦;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。