〔中欧贸易〕欧盟将对进口自中国的有机涂层钢发起调查--行业组织

路透布鲁塞尔11月25日电---欧洲钢铁生产商组织Eurofer周五表示,已针对进口自中国的有机涂层钢向欧盟执委会提出反垄断投诉,正式调查料将于下月启动.

该投诉是欧洲近期针对中国进口所提出的一系列诉案之一,若欧盟当局发现倾销证据,或将从明年8月起对中国此类进口徵收临时性关税.

"根据我们的讯息,欧盟执委会已通知成员国.预计该执委会将启动一项调查.据我们所知,该事项将于12月1日公布,"Eurofer的Axel Eggert对路透表示.

该组织称,已有证据表明,中国正以倾销价出售此类钢铁产品,这严重损害了欧盟钢铁生产商的利益.

"进口售价远低于欧盟生产商及其他第三方国家的价格,"Eurofer在声明中表示.

Eurofer负责人Gordon Moffat表示,过去四年来,尽管欧盟自身消费量下滑,但从中国的进口大幅增长.

"欧盟相关产业因此而损失了销售收入和市场份额,只能被迫降低产量和削减产能,"他在声明中表示.

Eurofer表示,过去12个月中,中国的有机涂层钢在欧盟市场的占有率已从2004年的0.5%升至15%,今年第二和第三季的进口量都达到纪录高位.

欧盟执委会贸易部门的发言人拒绝对该投诉置评,此项投诉范围涉及预涂板(pre-painted sheet)和涂塑钢板(plastic-coated sheet).(完)