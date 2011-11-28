《中国2011年地方债发行中标明细表》--11月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数
=============================================================
一期 7/11 5 3.84% 254 1.05
=============================================================
二期 7/11 3 3.93% 239.4 --
(计划发行250亿元,未招满)
=============================================================
三期 8/1 3 4.07% 226.6 1.45
=============================================================
四期 8/8 5 4.12% 220 1.70
=============================================================
五期 8/22 3 4.01% 236 1.48
=============================================================
六期 8/29 5 4.30% 240 1.45
=============================================================
七期 10/17 3 3.67% 176 2.02
=============================================================
八期 10/24 5 3.70% 179 1.83
=============================================================
合计 1,771
地方政府自主发债:
债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数
=============================================================
上海地方债 11/15 3 3.10% 36 --
5 3.30% 35 --
=============================================================
广东地方债 11/18 3 3.08% 34.5 --
5 3.29% 34.5 --
=============================================================
浙江地方债 11/21 3 3.01% 33 3.8
5 3.24% 34 3.7
=============================================================
*深圳地方债 11/25 3 3.03% 11 2.44
5 3.25% 11 2.27
=============================================================
注:*代表新增. (完)
--整理 曹巍浩; 审校 边竞
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2010年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2010年已发行金融债一览表》
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。