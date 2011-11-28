日韩经济指标预测--11月29日-12月6日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月29日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-------------------------------11月28日当周---------------------------------
11月28日(一)
2300 韩国经常帐收支(亿美元) 10月 -- 盈馀23.5
2330 日本所有家庭支出(较前月) 10月 持平 +0.9%
(较上年同期) -1.5% -1.9%
2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 +0.6% -1.2%
11月29日(二)
2300 韩国工业生产(较前月) 10月 -- +1.1%
(较上年同期) -- +6.8%
服务业产出(较前月) 10月 -- -1.6%
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 50.6
2330 日本求才求职比 10月 0.68 0.67
失业率 +4.2% +4.1%
2350 日本工业生产(较前月) 10月初值 +1.0% -3.3%
未来一个月工业生产预估 -- +2.3%
未来两个月工业生产预估 -- +1.8%
11月30日(三)
0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 -- +0.2%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 10月 -6.2% -10.8%
建筑订单(较上年同期) -- -9.3%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +3.9%
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 买超1,005.1
外资投资日股(10亿日圆) -- 卖超77.2
12月1日(四)
0000 韩国HSBC/Markit制造业PMI 11月 -- 47.99
0000 韩国贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 顺差41
进口(较上年同期) -- +15.6%
出口(较上年同期) -- +8.0%
2100 韩国外汇储备(亿美元) 11月 -- 3,109.8
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -4.8% -7.8%
12月2日(五)
无重要经济数据公布.
-------------------------------12月5日当周----------------------------------
12月5日(一)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.4%
11月6-7日
-- 日本外汇储备(10亿美元) 11月 -- 1,209.8
11月6日(二)
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 12月 -- 正1 (完)
--编译 王翔琼;审校 李爽
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。