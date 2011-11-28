〔路透基点〕IFC Development创10年来香港顶级公司的最高融资价码

路透香港11月28日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士的消息称,香港IFC Development[IFCDV.UL]已将其50亿港元再融资价码提高20%,含全部费用的价码最高为176基点,创10年来香港顶级公司融资价码高位.

IFC在市场流动性紧张之际提高融资价码,表明香港融资成本持续升高.一些贷款银行预料2012年上半年将突破200基点.

消息人士称,几家蓝筹借款人近期一直与业务往来银行磋商2012年融资计划,这些潜在再融资的议价价码已达到200-225基点.

"目前很多放款人在香港的融资成本约为180基点,因此融资价码上升趋势难以扭转,更不用说欧债危机可能导致融资紧张,以及未来实施巴塞尔III协议可能带来成本压力,"一家香港当地银行的公司贷款银行家指出.

自2000年2月以来,香港顶级公司的贷款综合价码从来没有逼近200基点关口,当时地产和基础设施集团合和实业有限公司通过Hopewell Finance完成13.8亿港元的融资.

自2011年中期以来,香港贷款市场发生转变,流动性偏紧和融资成本飙升导致贷款银行更加挑剔,对新贷款要求更高价码.今年迄今,与2010年底不足90基点相比,香港大公司贷款的价码已上涨近一倍至170基点.

一些贷款银行家预料,顶级公司借款人将避开联合贷款市场,选择双边贷款,以便从业务往来银行获得更好的价格.

IFC Development进入联合贷款市场,不仅因为其再融资规模大,而且因为其股东与香港银行业的关系密切.

该公司是新鸿基地产、恒基兆业、香港中华煤气组建的合资企业.IFC Development旗下拥有坐落在香港中心区的顶级优质综合地产项目--国际金融中心.

IFC Development上周稍早向业务往来银行发出非正式邀请函,请这些银行参加是次无担保贷款,综合收益为173-176基点,较香港银行同业拆借利率(Hibor)加码140基点.而10月初提出的条件是,综合收益为140-150基点,较Hibor加码135基点.

现在这项自身安排的贷款案期限为三年,而稍早据报是3.5年.

先前规定参贷银行只有一个档次,需承销5-10亿港元.IFC Development现在则为参与银行提供四种选择:

承贷10亿港元或更多,综合收益为176基点,即较Hibor加码140基点,获委托主办行头衔.

承贷5-9.9亿港元,综合收益为175基点,获委托主办行头衔.

承贷2-4.9亿港元,综合收益为174基点,获协办行头衔.

承贷1-1.9亿港元,综合收益为173基点,获主办行头衔.

根据直接知悉内情的银行界消息人士说,IFC Development已要求银行在12月底之前回覆,并告诉他们有些条款可能因一项已定案之讯息备忘录而有所变动.

据称至少有六家银行与IFC Development洽谈此案,包括三菱东京日联银行、法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)、瑞穗实业银行、华侨银行(OCBC.SI)、三井住友银行及新加坡大华银行(UOBH.SI).

新的IFC Development贷款案有部分金额将做为2007年3月173.5亿港元五年期贷款案的再融资.该公司7月时先在市场传出欲进行170亿港元再融资案测试水温.但在8月时将规模降至100亿港元以确保联贷案能成功.後来在市场大幅震荡的情况下,10月展开筹组时规模更进一步缩减至50亿港元.

银行界消息人士还说,为了弥补所缩减的额度,公司股东正计画挹注资金,部分偿付上述办理再融资的贷款.

共有19家银行以受托主办行参贷2007年时的IFC贷款案,另有14家为一般参贷行.该项贷款案最高综合收益为43基点,为较Hibor加码37基点.

2007年贷款案受托主办银行为:荷兰银行、中银香港(2388.HK)、中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)、东亚银行(0023.HK)、三菱东京日联银行、BayernLB [BAYLB.UL]、法国巴黎银行、当时的Calyon、建银国际融资、花旗集团(C.N)、星展银行[DBS.UL]、Fortis Bank Hong Kong、恒生银行(0011.HK)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、工银亚洲、瑞穗实业银行、Rabobank International、渣打银行(STAN.L)(2888.HK)以及三井住友银行.

其他参贷行为上海商银、中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)、永隆银行[WNLNG.UL]、盘谷银行(BBL.BK)、BBVA(BBVA.MC)、KBC Bank、Scotia Bank、中国银行东京支店、南洋商业银行、Public Bank(PUBM.KL)、大丰银行、兆丰国际商银、中国银行澳门分行、创兴银行(1111.HK).(完)