《外汇动态》外资银行和银行间投机客卖出美元/泰铢,市场情绪谨慎

0502GMT---外资银行和银行间投机客卖出美元/泰铢THB=TH,以从近期涨势中获利,但部分市场人士不愿加入卖出活动,因对国际货币基金组织(IMF)对意大利的援助怀有疑虑.

道琼斯引述国际金融官员报导称,IMF救助意大利的方案不可信,这降低了意大利获得IMF援助的希望.此前有媒体报导称,IMF准备提供价值6,000亿欧元的援助.

"目前,我认为31.20左右有一些支撑..."曼谷一交易商说.

美元/泰铢下跌0.2%至31.31.稍早一度低见31.22.

泰铢兑美元今年迄今已经下挫3.7%,为仅次于印度卢比INR=D2之後表现第二差的新兴亚洲货币.(完)

--编译 杜明霞;审校 艾茂林

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