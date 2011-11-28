《外汇动态》外资银行和银行间投机客卖出美元/泰铢,市场情绪谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0502GMT---外资银行和银行间投机客卖出美元/泰铢THB=TH,以从近期涨势中获利,但部分市场人士不愿加入卖出活动,因对国际货币基金组织(IMF)对意大利的援助怀有疑虑.
道琼斯引述国际金融官员报导称,IMF救助意大利的方案不可信,这降低了意大利获得IMF援助的希望.此前有媒体报导称,IMF准备提供价值6,000亿欧元的援助.
"目前,我认为31.20左右有一些支撑..."曼谷一交易商说.
美元/泰铢下跌0.2%至31.31.稍早一度低见31.22.
泰铢兑美元今年迄今已经下挫3.7%,为仅次于印度卢比INR=D2之後表现第二差的新兴亚洲货币.(完)
--编译 杜明霞;审校 艾茂林
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。