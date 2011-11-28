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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 13:37 BJT

〔全球金融〕欧洲必须在控制债务危机上做出自己的努力--日央行总裁

路透日本名古屋11月28日电---日本央行总裁白川方明周一表示:

* 在解决欧债问题时,动用国际货币基金组织(IMF)和非欧洲经济体的资源是可能的做法之一

* 欧洲必须在控制债务危机上做出自己的努力

* 单靠供应资金无法解决欧洲债务问题,也需进行结构性改革

* 欧债问题引发非常严峻的市场紧张形势

* 欧洲政策回应迟缓会对全球经济造成巨大影响

* 欧洲必须就所达成的解决债务问题的措施采取快速、果断行动

* 投资者的避险情绪可能导致资金从新兴经济体流出

* 白川方明:日本的财政状况非常严峻 (完)

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