〔全球金融〕欧洲必须在控制债务危机上做出自己的努力--日央行总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透日本名古屋11月28日电---日本央行总裁白川方明周一表示:
* 在解决欧债问题时,动用国际货币基金组织(IMF)和非欧洲经济体的资源是可能的做法之一
* 欧洲必须在控制债务危机上做出自己的努力
* 单靠供应资金无法解决欧洲债务问题,也需进行结构性改革
* 欧债问题引发非常严峻的市场紧张形势
* 欧洲政策回应迟缓会对全球经济造成巨大影响
* 欧洲必须就所达成的解决债务问题的措施采取快速、果断行动
* 投资者的避险情绪可能导致资金从新兴经济体流出
* 白川方明:日本的财政状况非常严峻 (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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