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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 13:44 BJT

〔欧洲金融〕意大利并不疲弱,欧元区不可能解体--ECB执委诺亚(更新版)

(新增细节)

路透东京11月28日电---欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚称,意大利经济基本面稳健,若财政纪律得到规范,应能赢回市场信心.他并排除了欧债危机导致欧元区解体的可能.

诺亚称,不能就关于意大利向国际货币基金组织(IMF)求援的报导作评.此前有报导称,IMF可能向意大利提供援助.受此消息激励,欧元周一上涨.

"不应该认为意大利是个疲弱的经济体,"诺亚在东京对记者说.

"欧元区不可能解体.我们没有准备其他计划."

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