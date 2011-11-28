〔欧洲金融〕意大利并不疲弱,欧元区不可能解体--ECB执委诺亚(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透东京11月28日电---欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚称,意大利经济基本面稳健,若财政纪律得到规范,应能赢回市场信心.他并排除了欧债危机导致欧元区解体的可能.
诺亚称,不能就关于意大利向国际货币基金组织(IMF)求援的报导作评.此前有报导称,IMF可能向意大利提供援助.受此消息激励,欧元周一上涨.
"不应该认为意大利是个疲弱的经济体,"诺亚在东京对记者说.
"欧元区不可能解体.我们没有准备其他计划."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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