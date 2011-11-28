〔澳洲股市〕收高1.9%,打破六日连跌走势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月28日电---澳洲股市周一反弹至4,000点上方,收高1.9%,受低接买盘提振,此前有报导称,国际货币基金组织(IMF)考虑援助意大利.
金融类股领涨,澳洲四大银行全部上扬,升幅至少为2.3%,澳洲国民银行(NAB.AX)大涨4.2%.
根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数上升73.9点,报4,058.2点,打破六日连跌走势.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。