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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 13:31 BJT

〔澳洲股市〕收高1.9%,打破六日连跌走势

路透11月28日电---澳洲股市周一反弹至4,000点上方,收高1.9%,受低接买盘提振,此前有报导称,国际货币基金组织(IMF)考虑援助意大利.

金融类股领涨,澳洲四大银行全部上扬,升幅至少为2.3%,澳洲国民银行(NAB.AX)大涨4.2%.

根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数上升73.9点,报4,058.2点,打破六日连跌走势.

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