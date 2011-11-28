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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 13:32 BJT

〔澳新汇市〕澳新货币受意大利援助传闻提振上涨,但市场仍有质疑

路透惠灵顿/悉尼11月28日电---澳元与新西兰元周一上涨,因传言称国际货币基金组织(IMF)准备大规模援助意大利,但鉴于尚无官方声明发布,市场保持质疑.

澳元兑美元AUD=D4最新报0.9836美元,较纽约尾盘0.9712上涨1.3%.澳元触及一周高位0.9888,受助于0.9800上方一波停止单被触发.

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