〔澳新汇市〕澳新货币受意大利援助传闻提振上涨,但市场仍有质疑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼11月28日电---澳元与新西兰元周一上涨,因传言称国际货币基金组织(IMF)准备大规模援助意大利,但鉴于尚无官方声明发布,市场保持质疑.
澳元兑美元AUD=D4最新报0.9836美元,较纽约尾盘0.9712上涨1.3%.澳元触及一周高位0.9888,受助于0.9800上方一波停止单被触发.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。