〔中国公开市场〕明日将招标发行150亿元一年期央票,与上周持平

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海11月28日电---中国人民银行周一公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行150亿元人民币一年期央票,发行量持平于上周.
央行上周二发行的150亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率持平于前周的3.4875%;同时还进行了150亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.
央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)
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--发稿 边竞; 审校 张喜良
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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