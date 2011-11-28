《企业看点》--11月28日财务活动报导摘要

路透班加罗尔11月28日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 新加坡海峡时报周一援引公司高层报导称,地产集团嘉德置地(CATL.SI)或将把在中国的53亿美元项目放进一个房地产投资信托(REIT).嘉德置地是东南亚最大的地产开发企业.[ID:nL4E7MR0MU]

* 金融时报周一报导称,法国最大的银行--巴黎银行(BNPP.PA)正考虑出售旗下的一笔私募股权业务,价值超过7亿美元.[ID:nCN1245368]

* Calcalist金融日报周日报导,Akamai Technologies(AKAM.O)正在洽谈以超过3亿美元买进以色列竞争对手Cotendo.Akamai提供的是改善网站性能的服务.[ID:nL5E7MR0BQ]

* 奥地利投资人Rene Benko被德国媒体援引称,若他的Signa公司达成协议从麦德龙(Metro)(MEOG.DE)手中买下Kaufhof百货业务,他将计划在全球拓展该业务.[ID:nL5E7MR0JG]

* 澳洲金融评论报未指明消息来源的报导称,澳洲航空(QAN.AX)可能会搁置在亚洲成立新的高端航空公司的计划,因全球经济动荡影响到管理层对该项目的信心.[ID:nL4E7MR0BS][ID:nL4E7MR0LU]

* 瑞士私人银行Sarasin的执行长周日被引述称,该行新的净资金减少,因围绕谁将买下荷兰合作银行[RABN.UL]在该行的多数股权,仍存在不确定性.[ID:nL5E7MR0BT]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)