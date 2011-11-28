英国开发商Candy兄弟进军亚洲楼市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港11月25日电---30几岁的英国兄弟Nick Candy和Christian Candy以开发豪宅和奢侈的生活方式出名。Nick Candy现任Candy & Candy公司首席执行官，该公司设在伦敦，专注于内部设计和装修管理。Christian Candy管理CPC公司，是一家集开发和地产投资于一体的企业。
“中国大陆的资金首次真正登陆英国，”Nick Candy在接受路透专访时表示，“去年来自中国的投资增速最高。”
伦敦“海德公园一号”（One Hyde Park）是英国最贵的楼盘之一，去年售出公寓中30%落入亚洲买家之手，其中三分之二来自中国大陆。
Nick Candy称，海德公园一号卖出14亿英镑房地产，向Eurohypo AGEUROHY.UL偿还了11.5亿英镑（17.8亿美元）贷款。该项目共有80个公寓，目前已经卖出62个。
“过去三年全球房地产市场大多表现不佳，我觉得海德公园一号相当成功。”
Candy指出，英国媒体一直对海德公园一号的奢华颇有微词。“我认为事实证明，大多数指责都是错的。海德公园一号的价格创纪录，出租率很好，项目回报不错。”
Nick Candy表示，他们兄弟俩正在开发由Zaha Hadid设计的一个位于上海的项目，这是他们亚洲扩张计划的一部分。
Candy称，该项目集住宅、购物和办公于一体，但是他拒绝透露项目的细节。
“我们关注新加坡、香港、上海和北京等亚洲城市的机会。我们对高端住宅、高端零售和高端商业开发都感兴趣。”
Candy还表示，未来的设计中将增加有关风水的考虑，以迎合中国买家。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。