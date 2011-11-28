英国开发商Candy兄弟进军亚洲楼市

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港11月25日电---30几岁的英国兄弟Nick Candy和Christian Candy以开发豪宅和奢侈的生活方式出名。Nick Candy现任Candy & Candy公司首席执行官，该公司设在伦敦，专注于内部设计和装修管理。Christian Candy管理CPC公司，是一家集开发和地产投资于一体的企业。

“中国大陆的资金首次真正登陆英国，”Nick Candy在接受路透专访时表示，“去年来自中国的投资增速最高。”

伦敦“海德公园一号”（One Hyde Park）是英国最贵的楼盘之一，去年售出公寓中30%落入亚洲买家之手，其中三分之二来自中国大陆。

Nick Candy称，海德公园一号卖出14亿英镑房地产，向Eurohypo AGEUROHY.UL偿还了11.5亿英镑（17.8亿美元）贷款。该项目共有80个公寓，目前已经卖出62个。

“过去三年全球房地产市场大多表现不佳，我觉得海德公园一号相当成功。”

Candy指出，英国媒体一直对海德公园一号的奢华颇有微词。“我认为事实证明，大多数指责都是错的。海德公园一号的价格创纪录，出租率很好，项目回报不错。”

Nick Candy表示，他们兄弟俩正在开发由Zaha Hadid设计的一个位于上海的项目，这是他们亚洲扩张计划的一部分。

Candy称，该项目集住宅、购物和办公于一体，但是他拒绝透露项目的细节。

“我们关注新加坡、香港、上海和北京等亚洲城市的机会。我们对高端住宅、高端零售和高端商业开发都感兴趣。”

Candy还表示，未来的设计中将增加有关风水的考虑，以迎合中国买家。（完）