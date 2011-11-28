〔东京美债〕债券价格下滑,因意大利获援希望提振股市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月28日电---美国公债价格周一在亚洲市场下跌,因感恩节周末美国商家顾客盈门,且有报导称国际货币基金组织(IMF)考虑支援意大利,引发对股票等风险资产的空头回补与债市的获利了结.
但市场人士称,投资者对意大利援助传闻可能性存有质疑,这给前景造成不确定性,支撑对美债的避险买盘.
10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR升至2.00%,周五约为1.96%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。