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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 14:01 BJT

〔东京美债〕债券价格下滑,因意大利获援希望提振股市

路透东京11月28日电---美国公债价格周一在亚洲市场下跌,因感恩节周末美国商家顾客盈门,且有报导称国际货币基金组织(IMF)考虑支援意大利,引发对股票等风险资产的空头回补与债市的获利了结.

但市场人士称,投资者对意大利援助传闻可能性存有质疑,这给前景造成不确定性,支撑对美债的避险买盘.

10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR升至2.00%,周五约为1.96%.

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