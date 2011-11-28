〔企业并购〕中国企业或凭资金优势再迎采矿和金属业收购机遇--安永

路透北京11月28日电----国际会计和咨询公司安永[ERNY.UL]周一称,全球采矿和金属行业估值水平自10月初以来大大降低,为收购创造了机遇;在全球资本供应紧缩的前提下,中国企业或可凭借资金优势获取廉价资产.

安永全球采矿和金属业主管合伙人Mike Elliott在北京记者会上并称,在新兴中端市场中,一些规模较小而项目已完成可行性论证的企业,正在等候投资以进入开发生产阶段,其间存在着"价值"收购机遇.

"对于可以获取资金的中国投资者来说,有不少合适的收购标的,...但只有在资产价格走低和全球资本供应紧缩的前提下,才会存在机会."他表示.

2009年中国企业凭借充裕的资本在全球全部并购交易总额中占据了24%比重.Elliott认为,现在回顾起来,当时中国收购了不少低风险、低成本的优质资产.

"中国那时取得的成功,是因为行业中的其他大部分收购方或受阻于市况波动,或受制于缺少债务融资和资本支持.目前似乎面临着类似的机遇."他续称.

他并认为,目前黄金价格高涨而金矿企业估值偏低,存在"黄金溢价",金矿应属相对廉价的投资标的.

路透此前从两位接近交易的消息人士处得知,中国大型黄金生产商--山东黄金集团正在与南美黄金公司Jaguar Mining(JAG.N)(JAG.TO)接触,拟以现金收购後者全部股权.[ID:nCN1223514]

Elliott并预计,从当前一直到2014年甚至更晚,全球钢铁行业都将存在结构性供需缺口,铁矿石将会保持较高价格.

中国企业一向积极收购海外资源类资产,以满足国内庞大的市场需求.最近"走出去"收购海外资源的案例,包括中国五矿资源(1208.HK)拟以13.3亿加元,收购以非洲为中心的基本金属开采商Anvil MiningAVM.TOAVM.AX,以及中石化集团宣布斥资22亿加元收购加拿大油气开采商Daylight EnergyDAY.TO(完)