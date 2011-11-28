〔欧洲贸易〕欧债危机开始冲击贸易,北欧进口第四季料急降

路透新加坡11月28日电---追踪港口贸易的行业机构Hackett Associates称,驶往北欧的海运集装箱数第四季预计将急减,降幅将达2009年初以来最高,显示欧债危机恶化开始冲击贸易.

该机构称,北欧六大港口的集装箱进口第四季将较第三季减少11.3%,而出口将下降3.2%.该机构为全美零售商联合会跟踪最大欧美港口的贸易情况.

该公司创始人Ben Hackett在月报中称,2011的情况跟2008年很像,当年全球贸易在2009年全球衰退後急剧萎缩.

欧洲2009年第一季贸易进口创下纪录降幅11.5%,当时全球航运行业处在有史以来最糟的下滑趋势中.

"至北欧的深海进口开始体现出金融危机和欧洲不确定性的影响,9月进口量下降,预计进口将继续趋疲直到明年1月,"Hackett Associates指出.(完)