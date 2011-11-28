〔欧洲贸易〕欧债危机开始冲击贸易,北欧进口第四季料急降

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月28日电---追踪港口贸易的行业机构Hackett Associates称,驶往北欧的海运集装箱数第四季预计将急减,降幅将达2009年初以来最高,显示欧债危机恶化开始冲击贸易.
该机构称,北欧六大港口的集装箱进口第四季将较第三季减少11.3%,而出口将下降3.2%.该机构为全美零售商联合会跟踪最大欧美港口的贸易情况.
该公司创始人Ben Hackett在月报中称,2011的情况跟2008年很像,当年全球贸易在2009年全球衰退後急剧萎缩.
欧洲2009年第一季贸易进口创下纪录降幅11.5%,当时全球航运行业处在有史以来最糟的下滑趋势中.
"至北欧的深海进口开始体现出金融危机和欧洲不确定性的影响,9月进口量下降,预计进口将继续趋疲直到明年1月,"Hackett Associates指出.(完)
--编译 白云;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。