〔表格〕欧元区10月M3货供额年率为增长2.6%,增速较上月放缓--ECB

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福11月28日电---欧洲央行(ECB)周一公布的数据显示,欧元区10月货币供应量增速放缓,而对民间部门贷款量的增速较上月加快.
欧元区10月M3货供额年率为增长2.6%,路透调查预估为增长3.4%.
经季节调整後数据如下:
10月 9月 (前值)
M3年增长率(%) 2.6 3.0 (3.1)
M3三个月移动平均年增长率(%) 2.8 2.6 (2.6) (完)
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--编译 侯向明;审校 王洋
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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