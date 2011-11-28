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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 17:23 BJT

〔表格〕欧元区10月M3货供额年率为增长2.6%,增速较上月放缓--ECB

路透法兰克福11月28日电---欧洲央行(ECB)周一公布的数据显示,欧元区10月货币供应量增速放缓,而对民间部门贷款量的增速较上月加快.

欧元区10月M3货供额年率为增长2.6%,路透调查预估为增长3.4%.

经季节调整後数据如下:

10月 9月 (前值)

M3年增长率(%) 2.6 3.0 (3.1)

M3三个月移动平均年增长率(%) 2.8 2.6 (2.6) (完)

浏览该报告全文,请登陆ECB网站 (here)

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--编译 侯向明;审校 王洋

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