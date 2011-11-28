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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 14:22 BJT

〔日本股市〕收涨1.6%,受美国强劲零售销售与IMF或援助意大利消息提振

路透东京11月28日电---日本股市日经指数周一自上周触及的两年半低点反弹,受空头回补提振,因美国感恩节周末期间零售销售强劲,且有报导称国际货币基金组织(IMF)考虑向意大利提供援助.

日经指数.N225收涨1.6%至8,287.49点,自上周触及的两年半低点反弹,并在六个交易日里首次收涨.

东证股价指数.TOPX收涨1.3%,报715.70点.(完)

--编译 李春喜;审校 张涛

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