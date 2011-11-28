〔日本股市〕收涨1.6%,受美国强劲零售销售与IMF或援助意大利消息提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月28日电---日本股市日经指数周一自上周触及的两年半低点反弹,受空头回补提振,因美国感恩节周末期间零售销售强劲,且有报导称国际货币基金组织(IMF)考虑向意大利提供援助.
日经指数.N225收涨1.6%至8,287.49点,自上周触及的两年半低点反弹,并在六个交易日里首次收涨.
东证股价指数.TOPX收涨1.3%,报715.70点.(完)
--编译 李春喜;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。