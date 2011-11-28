〔国际油市〕布兰特原油升穿107美元,受IMF或援助意大利报导提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔/新加坡11月28日电---布兰特原油期货周一上涨逾1美元,向108美元靠拢.欧元区再次做出解决债务危机的努力,而且意大利或获得国际货币基金组织(IMF)援助引发乐观情绪.
意大利新闻报报导称,IMF或将向意大利提供6,000亿欧元资金[ID:nCN1244652],该消息提振从基本金属至欧元和亚洲股市等一系列资产的人气.不过,IMF发言人周一表示,没有与意大利当局就融资计划进行磋商.[ID:nCN1245732]
一位知情消息人士表示,IMF和意大利之间的联系在最近几日更加频繁,但若周一市场下跌促使其立即行动,则以何种形式提供支持还不清楚.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。