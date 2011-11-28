〔国际油市〕布兰特原油升穿107美元,受IMF或援助意大利报导提振

路透首尔/新加坡11月28日电---布兰特原油期货周一上涨逾1美元,向108美元靠拢.欧元区再次做出解决债务危机的努力,而且意大利或获得国际货币基金组织(IMF)援助引发乐观情绪.

意大利新闻报报导称,IMF或将向意大利提供6,000亿欧元资金[ID:nCN1244652],该消息提振从基本金属至欧元和亚洲股市等一系列资产的人气.不过,IMF发言人周一表示,没有与意大利当局就融资计划进行磋商.[ID:nCN1245732]