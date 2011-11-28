〔美国金融〕华尔街大型企业员工的年度酬劳或较上年减少27-30%--WSJ

美国热股：TYSON FOODS股价上涨，此前公司表示收到美国当局传票

路透2月7日 - 美国最大肉类加工商TYSON FOODS INC透露，已收到美国当局的传票，该公司表示，可能是起因于对其多年来与竞争对手共谋操纵鸡肉价格的指控。