〔美国金融〕华尔街大型企业员工的年度酬劳或较上年减少27-30%--WSJ

标题新闻：欧元集团主席指IMF对希腊评估意外悲观，称仍准备放宽债务条款，但排除减债的可能性
欧元集团主席迪塞尔布洛姆 IMF为国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透11月28日电---据华尔街日报(WSJ)援引Options Group的研究报告报导,华尔街大型企业雇员的年度酬劳可能将较上年减少27-30%,至2008年金融危机以来最低水准.
华尔街日报称,根据Options Group的预估,在许多金融业者收入中占很大比例的奖金料平均减少35-40%.
该报还称,固定收益、外汇和大宗商品等部门的薪酬降幅可能最大.
华尔街日报表示,该研究报告定于周一公布.(完)
--编译 许娜;审校 田建华
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路透2月7日 - 美国最大肉类加工商TYSON FOODS INC透露，已收到美国当局的传票，该公司表示，可能是起因于对其多年来与竞争对手共谋操纵鸡肉价格的指控。