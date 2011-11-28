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金融服务 | 2011年 11月 28日 星期一 14:44 BJT

〔美国金融〕华尔街大型企业员工的年度酬劳或较上年减少27-30%--WSJ

路透11月28日电---据华尔街日报(WSJ)援引Options Group的研究报告报导,华尔街大型企业雇员的年度酬劳可能将较上年减少27-30%,至2008年金融危机以来最低水准.

华尔街日报称,根据Options Group的预估,在许多金融业者收入中占很大比例的奖金料平均减少35-40%.

该报还称,固定收益、外汇和大宗商品等部门的薪酬降幅可能最大.

华尔街日报表示,该研究报告定于周一公布.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

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