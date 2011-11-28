〔欧洲金融〕德国考虑与五个AAA评级欧元区国家联合发行"精选债券"--报导

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透柏林11月28日电---德国世界报周一报导,德国政府正在考虑与另外五个拥有AAA评级的欧元区国家,联合发行"精选债券"(elite bond)或"AAA债券"(AAA bond)的可能性.
德国总理梅克尔和她领导的中右翼政府重申过不会进行债券共同化,不会推出欧元区共同债券.
世界报援引参与抗击欧债危机行动的"欧盟高级外交官员"称,不过德国政府在考虑与法国、芬兰、荷兰、卢森堡和奥地利联合发行债券.
该报称,该联合债券不仅可用于为这六个国家融资,也可在严格条件下用来为意大利和西班牙等国筹资.
该报称,发债目标是为了稳定这些AAA评级国家的局势,同时"建立可靠防火 以稳定金融市场."这类债券的利率应该介于2-2.5%,或者仅略高于德债利率.
该报还称,没有AAA评级的欧元区国家不应参与发债的初期阶段.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
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